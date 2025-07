Lange war das Verhältnis zwischen Stadt und Subkultur in Magdeburg frostig. Doch der Wind hat sich gedreht: Heute gibt’s Freiflächen und Fördergelder. Vor allem Magdeburgs DJs profitieren vom neuen Musikprojekt „Engineering a City of Music“.

Magdeburg - Magdeburg dreht am Mischpult der Stadtentwicklung – und das nicht nur im übertragenen Sinne. Mit dem neuen Projekt „Engineering a City of Music“ will die Stadt ihrer elektronischen Musikszene nicht nur den Bass aufdrehen, sondern ihr auch Struktur, Perspektive und mehr Sichtbarkeit verleihen.