Samstagabend brannte es erneut im Großraum Osterwieck. Dieses Mal auf einem Schrottplatz in Hessen.

Reifenstapel in Flammen: Feuerteufel wieder unterwegs?

Brand in Hessen/Osterwieck

Ein Reifenstapel auf dem Schrottplatz ist am Samstagabend in Brand geraten.

Hessen - Nach zahlreichen Bränden im Raum Osterwieck in den vergangenen Wochen mussten die Kameraden am Samstagabend gegen 19.20 Uhr erneut ausrücken. Dieses Mal brannte ein Berg Altreifen auf dem Schrottplatz in Hessen.