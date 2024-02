Salzwedel - VS

Eigentlich ist nachts Schlafenszeit. Ein 16-Jähriger schnappte sich jedoch den Schlüssel von einem VW Fox und unternahm eine Spritztour. Am Mittwoch gegen 3.30 Uhr sahen Polizeibeamte den jungen Fahrer, als er ihnen auf der Straße Am Perver Berg in Salzwedel entgegenkam. Sie wendeten und stoppten das Fahrzeug auf der Winkelmannstraße in Richtung Magdeburger Straße.

Der junge Mann gab an, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sei. Die Ordnungshüter untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt, heißt es im Pressebericht. Sie übergaben den 16-Jährigen anschließend an seine Erziehungsberechtigten.

Der Jugendliche muss sich nun für sein Handeln verantworten.