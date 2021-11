Beifahrerin bei Unfall auf der B190 nahe Arendsee verletzt

In Leppin bei Arendsee kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Ein VW kam von der Fahrbahn der B190 ab.

Der Volkswagen musste nach dem Unfall in Leppin abgeschleppt werden.

Leppin (hz) - Verkehrsunfall in Leppin: Ein 69-Jähriger steuerte einen Volkswagen am Dienstag kurz vor 14.30 Uhr durch das Dorf. Der Pkw kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW überfuhr die Bankette, prallte mit einem Leitpfosten und einem Baum zusammen. Anschließend kam der Wagen wieder auf der Fahrbahn zum stehen.

Die 64-Jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus nach Seehausen gebracht. Der Fahrer kam mit einem Schrecken davon. Die Feuerwehren Leppin, Harpe, Neulingen, Arendsee und Kläden wurden alarmiert. Denn es war zunächst unklar, ob die Frau und der Mann in dem Wagen eingeklemmt wurden. Dies bestätigte sich nicht. Der Alarm für die Feuerwehren wurde abgebrochen.

Wie Franziska Hotopp von der Salzwedeler Polizei informiert, ist die Ursache des Unfalls noch unklar. Ein weiteres Fahrzeug war nicht beteiligt. Der Schaden am Volkswagen beläuft sich auf insgesamt rund 8000 Euro. Zudem muss die Bankette wieder hergerichtet und ein neuer Leitpfosten aufgestellt werden.