Berlin - Ein älteres Ehepaar ist in Berlin-Steglitz Opfer von Trickbetrügern geworden. Zwei unbekannte Männer erschienen am Dienstagmittag im Stadtteil Lichterfelde an der Wohnungstür des 86-jährigen Mannes und seiner 93-jährigen Frau und gaben sich als Handwerker aus, wie die Polizei mitteilte.

Sie behaupteten, die Wasserversorgung prüfen zu müssen, da es einen Rohrbruch im Haus gegeben habe. Während das Ehepaar in der Küche das laufende Wasser beobachten sollte, durchsuchten die Betrüger den Angaben zufolge die Wohnung, stahlen Bargeld und Schmuck und flüchteten.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: „Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Wohnungstür. Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden.“ Von Amtspersonen sollte man sich den Dienstausweis zeigen lassen und im Zweifel die entsprechende Behörde anrufen.