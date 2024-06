Beim Fahren in Salzwedel telefoniert: Unfall gebaut

Die Polizei ist zu einem Verkehrsunfall in der Braunschweiger Straße in Salzwedel gerufen worden.

Salzwedel/VS. - Telefonieren und Alkoholgenuss sind negative Begleiter beim Autofahren. Diese Erfahrung machte eine 33-jährige Salzwedelerin am Sonntag kurz nach 2.15 Uhr in der Hansestadt. Sie sei mit ihrem Seat Ateca von einer Nebenstraße nach links auf die Braunschweiger Straße in Richtung Neutorstraße abgebogen, informieren die Polizeibeamten. Dabei sei der Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit einem abgestellten VW Passat kollidiert und danach auf die Beifahrerseite gekippt.

Ein Zeuge habe die Frau unverletzt aus dem Fahrzeug befreit, heißt es im Pressebericht weiter. Die 33-Jährige habe bei der Befragung angegeben, dass sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon genutzt habe und dadurch erheblich abgelenkt gewesen sei. Daraufhin hätten die Beamten die Fahrtauglichkeit der Fahrzeugführerin überprüft. Denn sie hatte zuvor Alkohol konsumiert, gab sie zu Der Test vor Ort habe 0,70 Promille ergeben. Es folgten eine Blutprobenentnahme, das Sicherstellen des Führerscheins und eine Strafanzeige. Der Gesamtschaden liege im unteren fünfstelligen Bereich, heißt es weiter.