Schwierige Löscharbeiten Tausende Tiere sterben bei Brand in Schweinemastanlage bei Arendsee

In Binde, einem Ortsteil von Arendsee, ist am Freitag ein Brand in einer Schweinezuchtanlage ausgebrochen. Noch am Samstag kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. Zahlreiche Tiere sind verendet.