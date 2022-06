Und plötzlich steht das Kinderzimmer in Flammen: Der Brand in einem Salzwedeler Wohnhaus beschäftigt die Kriminalpolizei.

Zu seinem Zimmerbrand sind die Salzwedeler Feuerwehrleute am 29. Juni in die Ziegeleistraße Salzwedel ausgerückt.

Salzwedel - Nichts ging mehr am Mittwochabend (29. Juni) kurz nach 19 Uhr auf der Ziegeleistraße in Salzwedel: 15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Salzwedel waren mit drei Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, angerückt, um einen Brand zu löschen. Eine Durchfahrt war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Eine 43-Jährige hatte den Notruf gewählt, weil es plötzlich in einem Zimmer des Einfamilienhauses brannte. Sie saß gerade mit ihrem 18-jährigen Sohn beim Abendessen, als der Brand in der ersten Etage ausgebrochen sei, teilte die Polizei gestern in ihrem Bericht mit. Die beiden hätten im Zimmer des jungen Mannes festgestellt, dass die Gardine brannte. Die Flammen hatten bereits auf andere Gegenstände übergegriffen.

Wohnungsbrand in Salzwedel: 20.000 Euro Schaden

Die beiden Bewohner konnten glücklicherweise das Haus unverletzt verlassen, sagte ein Polizist vor Ort.

Als die Feuerwehrleute anrückten, waren über dem Gebäude große weiße Rauchschwaden wahrzunehmen. Nach gut einer Stunde hatten die Brandbekämpfer das Feuer gelöscht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 20.000 Euro.

Am Donnerstag (30. Juni) haben ein Kriminaltechniker und Brandermittler der Kriminalpolizei den Brandort untersucht. Bislang steht die Ursache, die zum Zimmerbrand führte, noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an, informieren die Ordnungshüter.