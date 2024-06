Ein Mann erlitt in Salzwedel bei einer Auseinandersetzung Stichverletzungen an der Brust und musste notärztlich versorgt werden.

Familiendrama in Salzwedel: 78-Jähriger mit Messer verletzt

Polizei und Rettungsdienst rückten an der Mittelstraße an.

Salzwedel - Bei einem Familienstreit in einem Haus an der Salzwedeler Mittelstraße ist am Montag gegen 15.30 Uhr ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden.