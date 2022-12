In Dähre bei Salzwedel stand Donnerstagnachmittag ein Schuppen in Vollbrand. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren zu Löschen im Einsatz.

In Dähre brannte am Donnerstag ein Schuppen.

Salzwedel/Dähre - An der Dolslebener Straße in Dähre ist Donnerstagnachmittag ein massiv gebauter Schuppen in Brand geraten.