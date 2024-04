Ein Brand im Krankenhaus Salzwedel hat am Sonntagmorgen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Die Klinik wurde weitgehend evakuiert.

Mit Video: Feuer im Krankenhaus in Salzwedel - Brandstiftung?

Salzwedel - Ein Brand im Krankenhaus Salzwedel hat am Sonntagmorgen für einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt.

Das Feuer war nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr gegen 10 Uhr in der Station 1 ausgebrochen. Die Klinik wurde weitgehend evakuiert. Die Intensivstation war jedoch nicht betroffen.

Eindrücke vom Brand-Einsatz am Krankenhaus in Salzwedel. (Video: Antje Mewes)

Zunächst waren die Einsatzkräfte von einer Katastrophe mit mehreren Verletzten ausgegangen. Aus Dessau und Magdeburg wurden Rettungshubschrauber angefordert. Das bestätigte sich zum Glück jedoch nicht. Zwei Mitarbeiter des Krankenhauses erlitten eine Rauchgasintoxikation, so die Polizei.

Offenbar Brand im Technikraum - Rauch zieht durch Krankenhaus Salzwedel

Der Brand war offenbar in einem Technikraum ausgebrochen. Die Station stand unter Rauch. Der zog auch in die anderen Stationen. Etwa 120 Patienten sind laut den Beamten evakuiert worden. Einige konnten jedoch schon gegen 11.30 Uhr in ihre Zimmer zurückkehren.

Nach einem Brand im Krankenhaus Salzwedel wird ein Großteil der Patienten auf dem Hof betreut. Foto: Antje Mewes

Weitere Patienten wurden zunächst im sofort aufgebauten Zelt auf dem Außengelände betreut. Auch die Notfallseelsorge ist vor Ort.

Die Feuerwehr musste wegen eines Brandes im Krankenhaus Salzwedel anrücken. (Video: Antje Mewes)

106 Feuerwehrleute von 18 umliegenden Wehren waren im Einsatz. Der Brand war zügig gelöscht, danach wurden die Räume gelüftet. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Bereich.

Nach ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen laufen. Hinweise erbittet die Polizei Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/8480.