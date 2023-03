Die Mitarbeiter der Leitstelle hätten den 59-Jährigen noch in ein Gespräch verwickelt. Doch als die Beamten des Einsatzkommandos am Haus der Beiden eintrafen, fanden sie nur noch die Leichen.

In der Nacht zu gestern rückte ein Spezialkommando der Polizei in Vienau an, weil dort ein Mann seine Frau getötet hatte.

Vienau - In einem Ortsteil der Einheitsgemeinde Kalbe hat es in der Nacht zu Sonntag einen massiven Polizeieinsatz gegeben. Zuvor hatte ein Mann in der Leitstelle in Stendal angerufen und angegeben, dass er gerade sein Frau umgebracht hat. Dann begann für die Polizisten ein Wettlauf mit der Zeit.