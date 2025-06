Erst eine vergnügliche Zeit in einer Gartenlaube, dann ein Diebstahl: Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in Salzwedel.

Einbruch in Laube in Salzwedel

Salzwedel/VS. - Der Polizei bislang unbekannte Täter waren zwischen dem 2. Juni, 15 Uhr, und Sonnabend, 19.25 Uhr, auf Diebestour in der Kleingartenanlage Kuhdamm in Salzwedel. In dieser Zeit – genauer lässt sich der Tatzeitraum nicht eingrenzen – sind die Diebe gewaltsam in eine Gartenparzelle, die einem 35-Jährigen gehört, und die zugehörige Laube eingedrungen.

Polizei sichert Spuren in Salzwedel

In der Laube sei es augenscheinlich zunächst zu einem Schäferstündchen gekommen, teilt die Polizei im aktuellen Pressebericht mit. Danach hätten die Unbekannten einen Fernseher und eine Musikbox entwendet. Die Beamten schätzen, dass der Schaden im oberen dreistelligen Bereich liegt. Die Ermittler konnten vor Ort diverse Spurenträger sichern, heißt es weiter.

Um den Fall aufklären zu können, sucht die Polizei nun Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich im Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel, Telefon 03901/84 80, zu melden.