Am Sonntagnacht ist es für ein Kind in Klötze lebensgefährlich geworden. Eine Powerbank im Kinderzimmer des achtjährigen Kindes hatte plötzlich Feuer gefangen.

In Klötze sorgte eine überhitzte Powerbank für einen Brand in einem Wohnhaus. Dabei wurde ein achtjähriges Kind verletzt und musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.(Symbolbild:

Klötze. - In der Nacht zum Sonntag hat eine überhitzte Powerbank für einen Brand in der Heinrich-Heine-Straße in Klötze gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, kam ein achtjähriges Kind mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Das ausgelöste Feuer konnte dank eines warnenden Rauchmelders schnell gelöscht werden. Größere Schäden an der Einrichtung oder dem Gebäude gab es laut den Angaben nicht, der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittlung dauert an.