Verdacht auf Rauchgasvergiftung Powerbank brennt im Kinderzimmer in Klötze! Achtjähriges Kind verletzt
Am Sonntagnacht ist es für ein Kind in Klötze lebensgefährlich geworden. Eine Powerbank im Kinderzimmer des achtjährigen Kindes hatte plötzlich Feuer gefangen.
Aktualisiert: 17.11.2025, 10:50
Klötze. - In der Nacht zum Sonntag hat eine überhitzte Powerbank für einen Brand in der Heinrich-Heine-Straße in Klötze gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, kam ein achtjähriges Kind mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.
Das ausgelöste Feuer konnte dank eines warnenden Rauchmelders schnell gelöscht werden. Größere Schäden an der Einrichtung oder dem Gebäude gab es laut den Angaben nicht, der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittlung dauert an.