Zwei Täter verschafften sich in Salzwedel Zugang in eine Wohnung. Dort wurde das Opfer bedroht und ausgeraubt.

Raub in Salzwedel: Opfer mit Holzknüppel in Wohnung geschlagen

Salzwedel. - In Salzwedel ist am Wochenende ein Mann in seiner eigenen Wohnung bedroht und verletzt worden. Während ein Täter das Opfer in Schach hielt, wurde der Wohnraum nach Wertsachen durchwühlt.