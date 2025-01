Im Altmarkkreis haben Fahnder der Polizei und des Landeskriminalamtes (LKA) mehrere Objekte durchsucht. Es geht um Kapitalverbrechen und um einen Rockerclub. Auch in Salzwedel fand die Razzia statt – in einem Chinarestaurant.

Durchsuchung wegen Kapitalverbrechen: Polizei- und LKA-Großaufgebot in Chinarestaurant

Rocker-Razzia in Salzwedel

In Salzwedel ist ein Großaufgebot der Polizei und des LKA

Salzwedel. - Vermummt standen sie am Mittwochvormittag am Straßenrand in Salzwedel. Dazu ein Auto der Spurensicherung. Die Stendaler Staatsanwaltschaft ließ zu diesem Zeitpunkt mehrere Objekte von der Polizei im Altmarkkreis durchsuchen.

Es geht um Kapitalverbrechen, erklärt Thomas Kramer, Sprecher der Staatsanwaltschaft, im Gespräch mit der Volksstimme.

„Es gibt ein Ermittlungsverfahren im Fall von Geldwäsche und Handel mit Betäubungsmitteln“. Zu diesem Zweck fand die Großrazzia in mehreren Gebäuden gleichzeitig statt. Wo genau, will der Sprecher nicht verraten. Es könnte womöglich die Ermittlungen gefährden. „Mindestens eine war in Salzwedel“, sagt er nur.

Polizei und LKA: Razzia in Salzwedel wegen Geldwäsche und Drogenhandel

Wegen Großrazzia: Ein Wagen der LKA-Kriminaltechnik steht in Salzwedel. Foto: Alexander Rekow

Und dort stand ein Fahrzeug der Kriminaltechnik vor einem chinesischen Restaurant an der Neuperverstraße. Verdutzt schauten die Fahrer in den vorbeifahrenden Autos, was sich dort wohl abspielte. Einige Händler standen vor ihren Läden und verfolgten das Geschehen.

Die Justiz ist offenbar mehreren Personen auf den Fersen. „Mindestens sechs Beschuldigte gibt es in diesem Fall“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Eine genaue Zahl der Einsatzkräfte wollte Thomas Kramer Mittwochnachmittag nicht nennen, da die Razzia zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen sei, wie er erklärt. Die sechs Personen seien Mitglieder eines Rockerclubs.

Razzia: Polizei- und LKA-Durchsuchungen auch in Salzwedel

Nur so viel: „Die Durchsuchungen fanden unter Beteiligung des Landeskriminalamtes und der Polizeiinspektion Stendal statt.“ Federführend sei die Staatsanwaltschaft Stendal.

Ob die Großrazzia im Zusammenhang mit einer Polizeimeldung zum Jahreswechsel steht, ist nicht bekannt. Am 29. Dezember wurde den Salzwedeler Polizeibeamten zumindest von Zeugen ein Mann gemeldet, dem allerhand Münzgeld aus seinen Taschen fiel. Und zwar vor dem chinesischen Restaurant an der Neuperverstraße.

Als die Polizei dem nachging, wurde festgestellt, dass im Obergeschoss eingebrochen wurde.