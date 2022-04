Verheerende Flammen: Scheunenbrand löst Großeinsatz der Feuerwehr in Rohrberg aus

Mehrere Feuerwehren sind seit der Nacht zum Sonntag, den 17. Oktober 2021 in Rohrberg im Altmarkkreis Salzwedel im Großeinsatz.

Rohrberg - Eine Scheune auf einem leer stehenden Vierseitenhof in Rohrberg war in der Nacht zum Sonntag, den 17. Oktober 2021, gegen 03:00 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Mehrere Feuerwehren sind im Großeinsatz.