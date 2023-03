Schlägerei in Klötze - Rumäne in Uniklinik Magdeburg operiert

Ein 40-Jähriger musste nach einer Schlägerei in Klötze in Magdeburg operiert werden.

Klötze (vs) - Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Abend des 10. März in einem Mehrfamilienhaus in Klötze gekommen. Das Opfer ist anschließend aufgrund seiner Verletzungen in der Universitätsklinik Magdeburg operiert worden.

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 17.30 Uhr ein Notruf bei den Beamten eingegangen, dass es in einem Wohnblock zu einer Schlägerei gekommen war. Dabei sollen mehrere Individuen auf eine am Boden liegende Person eingetreten haben. Vor Ort traf die Polizei schließlich auf einen 40-jährigen Rumänen, dass mutmaßliche Opfer. Dazu zwei Letten, einen 29- und 31-Jährigen. Alle drei in Klötze wohnhaft. Die beiden Letten waren erheblich alkoholisiert, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine mit 2,30, der andere mit unfassbaren 4,92 Promille.

Trinkgelage im Mehrfamilienhaus von Klötze eskaliert

Offenbar gerieten die drei Männer bei einem Trinkgelage in der Wohnung des 29-Jährigen in Streit. Als der Rumäne die Wohnung aufgrund dessen verlassen sollte, aber nicht ging, eskalierte die Situation schließlich.

Der Mann aus Rumänien versetzte dem 31-Jährigen wohl einen Faustschlag ins Gesicht. Daraufhin traten die beiden Letten auf den mittlerweile am Boden liegenden Rumänen ein.

Die Gewalteinwirkungen auf den Mann waren so massiv, dass dieser mehrere Platzwunden am Kopf erlitten hatte. Er musste in der Universitätsklinik der Landeshauptstadt operiert werden.

Für die drei trinkfesten Männer hat die Schlägerei noch ein Nachspiel. Die Polizei hat gegen alle ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.