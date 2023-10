Ein Unfall nur wenige Meter von Zapfsäulen und den dortigen Kraftstofftanks entfernt: Ein Traktor und ein Pkw stießen am Montag, 2. Oktober, gegen 16 Uhr aneinander.

Unfall in Arendsee: Fahrt endet kurz vor Tankstelle und Kraftstofftanks

Arendsee (hz) - Bei einem Zusammenstoß kam der Pkw von der Straße ab. Die Fahrt endete kurz hinter dem Gehweg an der Bahnhofstraße. Dort beginnt das Gelände der Tankstelle VR PLUS Energie. Wie auf Zetteln an den Scheiben stand, war diese aber zu dem Zeitpunkt aus betrieblichen Gründen geschlossen. Die Arendseer Feuerwehr war genauso wie der Rettungsdienst schnell vor Ort. Der Fahrer des Pkw konnte sich selbst befreien und wurde medizinisch betreut.

Der Traktorfahrer steuerte sein Gefährt auf das Tankstellengelände und hielt dort. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab. Andere Verkehrsteilnehmer mussten die Bahnhofstraße an dieser Stelle zum Beispiel über die Alte Poststraße umfahren. Die genaue Ursache des Zusammenstoßes ist noch unklar, die Polizei befragte vor Ort Zeugen. Danach konnten die Einsatzkräfte Teile des Autos von der Fahrbahn beseitigen und diese wieder freigeben.