Kollision in Salzwedel - zwei Personen verletzt und 35.000 Euro Schaden

Am Dienstag kam es in Salzwedel zu einem verheerenden Zusammenstoß.

Salzwedel (vs) - Am Dienstag gegen 12:40 Uhr befuhr eine 53-Jährige mit ihrem VW Golf die Brückenstraße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel. Zeitgleich befuhr eine 44-Jährige mit ihrem VW Touran die Ernst-Thälmann-Straße in Richtung Magdeburger Straße. Im Kreuzungsbereich übersah die 53-Jährige die vorfahrtsberechtigte 44-Jährige.

Demzufolge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt ins Altmarkklinikum Salzwedel verbracht. Insgesamt ist ein Sachschaden von circa 35.000 Euro entstanden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.