Salzwedel/vs. - Zu mehreren Sachbeschädigungen ist es seit April dieses Jahres an der Freiligrathstraße in Salzwedel gekommen. Bislang unbekannte Täter haben immer wieder die Gebäuderückseite zwischen den Eingängen 12 bis 25 mit Metallteilen beschossen, meist in den frühen Abendstunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

