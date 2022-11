Vier Verletzte bei Zusammenstoß

Salzwedel (vs) - Ein Ford-Fahrer war am Sonnabend, 12. November, gegen 13.30 Uhr auf der Arendseer Straße in Richtung Pretzier unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Straße Am Großen Stein abzubiegen. Dafür musste er verkehrsbedingt halten.

Eine Hyundai-Fahrerin bemerkte dies rechtzeitig und bremste ab, eine Audi-Fahrerin nicht. Ihr Pkw fuhr auf. Der Hyundai wurde auf den Ford geschoben. Die Hyundai-Fahrerin sowie die Beifahrerin des Ford mussten ins Krankenhaus. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden ebenfalls leicht verletzt.

Die Straße war für anderthalb Stunden teilweise gesperrt.