Langenapel (vs) - Eine 67-jährige Fahrerin eines Nissan X-Trail ist am Dienstag (8. März) gegen 17.30 Uhr die L6, von Langenapel kommend in Richtung L8 entlanggefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Altmarkkreis-Salzwedel hervorgeht, beabsichtigte sie die L8 in Richtung Ellenberg zu überqueren. Sie beachtete dabei nicht die von rechts kommenden Fahrerin (47) eines Ford Transit und kollidierte mit diesem Fahrzeug.

Der Ford geriet dadurch ins Schleudern und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. So kam er im linksseitigen Straßengraben zum Liegen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin des Nissan wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.