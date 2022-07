VW Käfer brennt in der Altmark: 20.000 Euro Schaden

Dähre (vs) - Ein VW Käfer brannte am 23. Juli, kurz nach 10 Uhr, am Ortsausgang von Dähre. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer des Oldtimers in Richtung Salzwedel unterwegs, als er einen ungewöhnlichen Geruch in seinem betagten Volkswagen feststellte.

Daraufhin stoppte er den Käfer am Straßenrand. Es sollte sich als die richtige Entscheidung herausstellen, denn kurze Zeit später stand das historische Fahrzeug in Flammen.

„Insgesamt 50 Kameraden verschiedener Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften löschten den Käfer“, heißt es dazu aus dem Salzwedeler Polizeirevier. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Käfer hingegen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Beamten beziffern den Schaden auf etwa 20.000 Euro.