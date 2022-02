Zeugen gesucht: Unbekannte beschmieren Rollladen eines Wohnhauses in Salzwedel

Sehr zum Ärger eines Salzwedeler Bürgers musste dieser am Samstag Schmierereien an seinem Rollladen feststellen.

Salzwedel (vs) - In der Nacht zum Samstag, den 26. Februar 2022, beschmierten unbekannte Täter mit blauer Graffitifarbe den Rollladen eines Wohnhauses in der Steintorstraße in Salzwedel. Besprüht wurde das zur Straße gerichtete Fenster mit den Zahlen „379“ und eines weiteren undefinierbaren Schriftzugs. Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat werden bei der Polizei in Salzwedel (Tel. 03901-8480)