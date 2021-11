Zusammenstoß in Osterburg: 50-jährige Skoda-Fahrerin kollidiert mit 36-jährigem BMW-Fahrer

Am Montagmorgen kam es an der Flessauer Kreuzung der Ortsumfahrung Osterburg zu einem Verkehrsunfall

Osterburg (vs) - Am Montagmorgen kam es gegen 7.04 Uhr an der Flessauer Kreuzung der Ortsumfahrung Osterburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Skoda-Fahrerin kam aus Richtung Storbeck und wollte auf die Bundesstraße 189 nach links in Richtung Seehausen abbiegen. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Bismarker Straße aus Richtung Osterburg kommend und wollte nach rechts, ebenfalls in Richtung Seehausen, auf die Bundesstraße auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.