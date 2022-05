Brutale Schlägerei zwischen mehreren Personen in Calbe - Polizei greift ein

Am Mittwoch wurde eine Schlägerei in Calbe bei der Polizei gemeldet. Gegen mehrere Beteiligte laufen nun Anzeigen wegen Körperverletzung.

Calbe (vs) - Am Mittwochabend wurde eine Bedrohungslage im Bereich der Lessingstraße in Calbe bei der Polizei gemeldet. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, hatte sich die Bedrohung zu einer handfesten Schlägerei zwischen mehreren Personen entwickelt. Es erfolgte eine räumliche Trennung aller Beteiligten und die anschließende Aufarbeitung der Situation.

Die beiden streitenden Parteien hatten schon seit längerer Zeit Differenzen, welche an diesem Abend in der Schlägerei gipfelten. Es wurden drei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und zwei weitere Anzeigen wegen einfacher Körperverletzung von den 37 bis 40-jährigen Beteiligten aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.