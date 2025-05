Feuerwehreinsatz am Montagmorgen: Mieter eines Eingangs in der Lutherstraße können auf die Straße flüchten. Kameraden können Katzen retten.

Vier Schönebecker Feuerwehren und drei Rettungswagen waren am Einsatzort in der Lutherstraße.

Schönebeck. - Feuerwehralarm Montagfrüh in Schönebeck: In der Martin-Luther-Straße löst gegen 7.15 Uhr der Rauchmelder in einer Wohnung eines kleines Mehrfamilienhauses aus. Mit dieser Information wurden zunächst die Feuerwehrleute informiert. Wenig später gehen in der Rettungsleitstelle weitere Anrufe ein, wonach aus einer Wohnung Rauch dringen soll.