Hunderte Strohballen bei Calbe in Flammen - wahrscheinlich Brandstiftung

Wieder Brand auf Feld, dieses Mal zwischen Calbe und Zens: Am Montag, 23. August, rückten 50 Feuerwehrleute aus, um etwa 200 Strohballen zu löschen. Die Arbeiten zogen sich bis in den Dienstag hin.

Calbe - Nun auch in Calbe: Wie schon in vielen anderen Orten der Umgebung stand hier in der Nacht von Montag, 23. August, auf Dienstag, 24. August, ein Haufen aufgeschichteter Strohballen – nach Polizeiangaben insgesamt 200 Stück – in Flammen. 50 Feuerwehrleute waren in der Nacht im Einsatz, manche von ihnen sogar bis zum Dienstagnachmittag.