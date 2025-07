Eine Rauchwolke hängt in der Nacht von Freitag, 4. Juli, auf Samstag, 5. Juli, über einem Mehrfamilienhaus-Komplex in Stendal. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres.

Kellerabteil brennt in Stendal-Stadtsee

Feuerwehreinsatz in der Nacht

Zu einem Kellerbrand an der Albert-Einstein-Straße rückte die Freiwillige Feuerwehr Stendal Samstagnacht aus.

Stendal - Eine Rauchwolke steht am Sonnabend, 5. Juli, kurz nach Mitternacht über den Wohnblöcken an der Albert-Einstein-Straße in Stendal-Stadtsee. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal haben dort erst vor anderthalb Wochen gelöscht.