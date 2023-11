Täter sind am 10. November bei einer Frau in Schönebeck eingebrochen. Die Personen waren maskiert und haben der 81-Jährige mehrere tausend Euro geklaut. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Schönebeck/vs - In Schönebeck sind mehrere Maskierte am Abend des 10. November bei einer Frau in Schönebeck eingebrochen und haben Bargeld in vierstelligen Höhe gestohlen.

Laut Polizei haben sich am 10. November gegen 20 Uhr mehrere Personen gewaltsam Zutritt zum Haus einer 81-Jährigen verschafft. Die Täter verlangten Bargeld von der Frau. Mit mehreren tausend Euro flohen sie aus dem Haus.

Die Polizei des Salzlandkreises bittet um Hinweise von Zeugen zum Einbruch oder den Tätern, auch telefonisch unter: 03471/3790.