Die A14 war in der Nacht wegen eines brennenden Lkw voll gesperrt. In Richtung Dresden kommt es weiterhin zu Beeinträchtigungen.

Auf der A14 zwischen dem Rastplatz Dreihöhenberg-West und Calbe brannte in der Nacht ein Lkw.

Schönebeck. – In der Nacht zu Dienstag hat ein Lkw auf der A14 in Fahrtrichtung Dresden kurz vor dem Parkplatz Dreihöhenberg-West Feuer gefangen, teilt die Polizei mit.

Demnach habe der Fahrer während der Fahrt Rauchentwicklung im Innenraum des Lkw bemerkt. Daraufhin habe er den brennenden Lkw auf den Standstreifen gefahren und das Fahrzeug verlassen.

A14 kurzzeitig voll gesperrt: Lkw brennt auf Standstreifen

Kurze Zeit später brannte der mit Leergut beladene Lkw komplett, so die Polizei weiter. Aufgrund der Löscharbeiten sowie der starken Rauchentwicklung habe die A14 in beide Richtungen voll gesperrt werden müssen.

In Richtung Magdeburg konnte die Autobahn nach den Löscharbeiten wieder freigegeben werden. In Richtung Dresden war die A14 bis in den Dienstagvormittag hinein voll gesperrt. Aktuell sei der linke Fahrstreifen wieder freigegeben.

Den Angaben zufolge habe ein technischer Defekt das Feuer verursacht. Der Sachschaden belaufe sich auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Bereich.