Unfall auf der A14: Sperrung zwischen Schönebeck und Calbe

Schönebeck (vs) - Am 10. Mai ereignete sich um 2.45 Uhr auf der A14 in Richtung Dresden ein Verkehrsunfall. Der 46-jährige deutsche Fahrer eines Lkw mit Anhänger verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Lkw kam ins Schleudern, wobei der Anhänger über die rechte Schutzplanke der Autobahn kippte und dort zum Liegen kam. Das Fahrzeug kam quer über beide Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Für die Bergung des mit Stückgut beladenen Anhängers kam ein Kran zum Einsatz. Hierfür musste die Richtungsfahrbahn Dresden voll gesperrt werden.

Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis in die Vormittagsstunden (6.00 Uhr) an. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Schönebeck durch die Autobahn GmbH abgeleitet.