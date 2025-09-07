Provokationen und riskante Manöver auf der A14 führen zu einem Unfall und Handgreiflichkeiten. Die Polizei sucht nun Zeugen, um mehr über den Hergang zu erfahren.

Calbe - Auf der A14 sollen Provokationen zwischen zwei Autofahrern zu einem Zusammenstoß und Handgreiflichkeiten geführt haben. Zwischen den Anschlussstellen Schönebeck und Calbe soll am Freitagnachmittag zunächst ein 55-Jähriger den Wagen eines 39-Jährigen ordnungswidrig rechts überholt haben, teilte die Polizei mit. Es sei dann zu gegenseitigen Provokationen gekommen. Der 55-Jährige soll beleidigende Handgesten genutzt haben.

Als der 39 Jahre alte Fahrer bei Calbe die A14 verlassen wollte, soll der Beschuldigte abrupt vom linken Fahrstreifen auf die Abfahrt gefahren sein, um den Kontrahenten auszubremsen. Es kam zum Zusammenstoß.

Gleich danach soll der 55-Jährige sein Auto verlassen und versucht haben, den Geschädigten aus seinem Fahrzeug zu ziehen. Bei dem Gerangel sei die Fahrzeugtür beschädigt worden. Mehrere Ermittlungsverfahren laufen, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe, um mehr über den Tathergang zu erfahren.