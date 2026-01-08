Zivilfahnder kontrollieren im Berliner Westen ein Auto. Im Inneren riecht es nach Cannabis, aber das ist längst nicht alles.

Die beiden Verdächtigen sollten einem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolbild)

Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Charlottenburg ein sogenanntes Kokstaxi gestoppt und zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Zivilkräfte hielten den Wagen am Mittwochnachmittag in der Uhlandstraße an, wie die Polizei mitteilte.

In dem Auto roch es den Angaben zufolge intensiv nach Cannabis. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden Cannabis, Amphetamin, Kokain, Ecstasy sowie zwei Handys und Geld im vierstelligen Bereich in dem Wagen gefunden und beschlagnahmt.

Der 25 Jahre alte Fahrer und sein 35 Jahre alter Beifahrer wurden festgenommen. Sie sollten noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Handels mit Drogen.