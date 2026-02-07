Diebstahl Schon zum dritten Mal: Ladekabel bei Hagebau geklaut
Dreimal innerhalb von zwei Monaten wurden an der E- Ladesäule bei Hagebau Salzwedel die Ladekabel abgeschnitten. Zuletzt geschah das am 3. Februar. Auch andere Ladesäulen sind betroffen.
Salzwedel. - Oliver Stark ist wütend. Am Mittwochmorgen dieser Woche musste der Chef des Hagebaucentrums Salzwedel bereits zum dritten Mal innerhalb von nur zwei Monaten erleben, dass die Ladekabel an der E-Ladesäule auf dem Parkplatz des Baumarktes abgeschnitten worden waren.