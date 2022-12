Schwerer Unfall: Vier Verletzte bei Crash auf A36 Richtung Bernburg

Auf der Autobahn A36 in Richtung Bernburg ist es am Montag bei Hoym zu einem schweren Unfall gekommen. Vier Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.

A36/Bernburg (vs) - Zu einem schweren Unfall mit vier Verletzten ist es am Montagmittag auf der Autobahn A36 in Richtung Bernburg bei Hoym gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach fuhr ein 25-Jähriger aus Halberstadt auf der A36, als er einen Mercedes überholen wollte. Dabei kam er offenbar nach links von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen die Mittelleitplanke und wurde nach rechts gegen den Mercedes geschleudert. Beide Fahrzeuge seien anschließend im Seitengraben zum Liegen gekommen.

Autofahrer schwer verletzt nach Unfall auf A36 bei Hoym

Der 41-jährige Fahrer des Mercedes verletzte sich bei dem Unfall anscheinend schwer. Seine beiden Mitfahrer und der 25-Jährige wurden jeweils leicht verletzt, heißt es. Die Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus.

Der Streckenabschnitt musste für den Zeitraum der Bergungs- und Räumarbeiten voll sperrt werden.