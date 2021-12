Halle (Saale) - Am Donnerstagabend ist ein Streifenwagen der Polizei auf der Merseburger Straße in einen Unfall verwickelt gewesen. Der Mini-Van kollidierte gegen 21 Uhr an der Kreuzung Pfännerhöhe mit einem Pkw. Wie ein Polizeisprecher der MZ sagte, sei das Polizeifahrzeug mit Sondersignal und Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen, als der Unfall passierte.

Zahl der Verletzten noch unklar

Durch den Unfall war der Straßenbahnverkehr zeitweise unterbrochen. Foto: Marvin Matzulla

Zur Unfallursache werde noch ermittelt, so der Sprecher. Ob der Streifenwagen die Kreuzung bei Rot passierte, teilte die Polizei nicht mit. Auch war am Freitagmorgen unklar, wie viele Personen bei der Kollision verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen soll aber niemand schwer verletzt worden sein. Der Pkw war in die Beifahrerseite des Polizeifahrzeugs gekracht. Die Wucht war so stark, dass die Airbags auslösten. Wegen der Bergung der Unfallwagen und der Unfallaufnahme kam es in der Merseburger Straße stadtauswärts zu Verkehrsbehinderungen. Auch der Straßenbahnverkehr war zeitweise unterbrochen.