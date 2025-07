SLK live: Der Newsblog Das ist der Montag im Salzlandkreis

Baustart für den Batteriespeicher in Förderstedt, anderthalb Millionen Plus für Wohnungsbaugesellschaft in Schönebeck, zehn QR-Codes sollen Rätsel um den Stadtpark in Bernburg lösen: Im Ticker von Montag, 14. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.