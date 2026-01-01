In Naumburg ist ein 36 Jahre alter Mann in der Silvesternacht schwer verletzt worden. Beim Anzünden einer Feuerwerksbatterie wurde er an der Stirn getroffen.

Naumburg. – In Naumburg ist ein 36 Jahre alter Mann in der Silvesternacht beim Anzünden von Pyrotechnik schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann im Ortsteil Großjena kurz nach Mitternacht eine Batterie anzünden und beugte sich dabei über die Pyrotechnik.

Durch eine Fehlfunktion traf das Geschoss unmittelbar bei dem Anzündversuch die Stirn des Mannes. Dieser erlitt schwere Verletzungen und kam zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus.