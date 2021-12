Polizeibus kommt in Köthen bei Verfolgungsjagd von Straße ab - Anwohner wundern sich über Schweigen der Beamten

Für Spekulationen hat ein Unfall mit einem Polizeibus gesorgt, der sich schon am 18. Dezember in Köthen ereignet hat. Anwohner hatten den Unfall beobachtet, sich aber gewundert, warum seitens der Polizei niemand ein Wort verlauten ließ.

Köthen/MZ/jvo - Für Spekulationen hat ein Unfall mit einem Polizeibus gesorgt, der sich schon am 18. Dezember in der Fasanerieallee in Köthen ereignet hat. Anwohner hatten den Unfall mit dem VW T6 beobachtet, sich aber gewundert, warum seitens der Polizei niemand ein Wort verlauten ließ.

Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hat am Mittwoch den Unfall auf MZ-Anfrage bestätigt. Vertuschen wollte das laut Aussage der Polizei aber niemand. „Die regelmäßigen Polizeimeldungen sind ein Auszug des alltäglichen polizeilichen Einsatzgeschehens und bilden selbiges nicht in Gänze ab“, erklärte Polizeisprecher Robert Niemann.

Der Unfall selbst sei während eines Einsatzes passiert. In den späten Abendstunden, gegen 22.50 Uhr, habe eine routinemäßige Verkehrskontrolle bei einem Kraftfahrzeug stattfinden sollen. Der Fahrer wollte sich dieser jedoch entziehen und flüchtete. „Im Zuge der Nacheile des Kraftfahrzeuges kam der Polizeibeamte unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und in der Folge auf dem Geh- und Radweg zum Stehen“, beschrieb Polizeisprecher Niemann den Zwischenfall in der Fasanerieallee. Der Beamte und seine mitfahrende Kollegin blieben unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens wurden keine Angaben gemacht. Den übernehme vorerst das Land. „Im Zuge der Ermittlungen wird die Übernahme aller Kosten über den Haftpflichtversicherer des flüchtigen Kraftfahrzeuges geprüft.“

Thomas Gahler von der Bürgerinitiative Anhalt, der nahe der Unfallstelle wohnt, hält diese für gefährlich. Mehrfach habe er dort eine 30er Zone gefordert. Laut Polizei ist in diesem Bereich aber kein Unfallschwerpunkt.