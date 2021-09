Halle (Saale)/MZ/dsk/ahe - Ein verdächtiger Gegenstand hat am Freitagabend für einen Polizeieinsatz am Islamischen Kulturcenter in Halle-Neustadt gesorgt. An der Hyazinthenstraße sperrte die Polizei für mehrere Stunden den Gehweg ab und forderte das USBV des Landeskriminalamts aus Magdeburg an.

Das Spezialfahrzeug ist für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) ausgestattet. Offenbar hatten die Beamten einen Sprengstoffanschlag befürchtet.



In der Hyazinthenstraße in Halle-Neustadt sorgte am Freitagabend ein verdächtiger Gegenstand für einen größeren Polizeieinsatz. Foto: Denny Kleindienst

Der Gegenstand entpuppte sich schließlich als Feuerzeug. Zur Sicherheit forderte die Polizei trotzdem einen Sprengstoff-Spürhund an. Der holländische Schäferhund namens „Pepper“ traf kurz vor 21 Uhr vor Ort ein und konnte schnell Entwarnung geben. Der Einsatz konnte nach rund drei Stunden beendet werden.