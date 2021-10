10.000 Euro Schaden trotz Rohbau: Dreiste Diebe brechen in Staßfurter Einfamilienhaus ein 

Zwischen dem 13. und dem 14. Oktober wurde in ein noch im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in der Bodestraße eingebrochen.

Staßfurt (vs) - Zwischen dem 13. und dem 14. Oktober wurde in ein noch im Rohbau befindliches Einfamilienhaus in der Bodestraße eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter zerstörten eine Luke an der Vorderseite des Gebäudes und gelangten so auf die Baustelle.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden Klimageräte, Elektrogeräte und Kabel entwendet. Der entstandene Schaden wurde seitens des Bauherrn mit etwa 10.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.