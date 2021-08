Am Staßfurter Bahnhof gekokelt

Jugendliche wollten ein Lagerfeuer am Stellwerk in Staßfurt machen. Feuerwehr und Polizei müssen ausrücken.

Staßfurt - Am Samstagabend gegen 22.40 Uhr hat ein junger Mann aus Löderburg am Bahnhof Staßfurt die Feuerwehr gerufen. Er hatte beobachtet, wie sechs Jugendliche ein Lagerfeuer am Stellwerk entzündet hatten. „Als Mitglied der Feuerwehr war es meine Pflicht, anzurufen“, sagte er vor Ort.

Die Staßfurter Feuerwehr löschte das Feuer schnell und setzte die Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. „Aufgrund der Menge an Alkohol an der Feuerstelle sollte es wohl eine größere Party werden“, sagte Einsatzleiter Maik Singer.