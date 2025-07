Konzerte, Wissen, Humor und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 6.7.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 6.7.2025.

Kaffeehaus Musik in der Festung Mark Magdeburg mit Tosi, Steinbring und Fritz

Am Sonntag, dem 6. Juli 2025, wird in der Festung Mark in der Hohepfortewallstraße 1 in Magdeburg ein musikalischer Nachmittag unter dem Titel „Kaffeehaus Musik“ gestaltet. Der Einlass beginnt um 14 Uhr, das Konzert startet um 15 Uhr.

Gestaltet wird das Programm von Matias Tosi (Bariton), Petra Steinbring (Piano) und Ingo Fritz (Violine). Zu hören sind Werke von Franz Lehár, Johann Strauss sowie ausgewählte Musicalmelodien. Die Kombination aus klassischem Gesang, Klavier- und Violinenklängen prägt den musikalischen Rahmen des Nachmittags.

Im Eintritt enthalten sind Kaffee und zwei Stücke Kuchen. Das kulinarische Angebot wird vor Ort bereitgestellt. Der Verzehr mitgebrachter Speisen und Getränke ist nicht gestattet.

Stefan Madrzak im Dom zu Magdeburg – Orgelpunkt 2025 mit französischem Repertoire

Im Rahmen der Konzertreihe „Orgelpunkt 2025“ ist am Sonntag, dem 6. Juli, im Dom zu Magdeburg der Organist Stefan Madrzak zu hören. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten.

Unter dem Titel „Französische Eleganz“ erklingen Werke von Antoine Édouard Batiste, Jean-Philippe Rameau, Camille Saint-Saëns, Joseph Guy Marie Ropartz und Charles-Marie Widor. Das Programm reicht von Transkriptionen barocker Suiten über romantische Fantasien bis zu symphonischer Orgelmusik des 19. Jahrhunderts. Ein besonderer Teil des Konzerts ist die Übertragung ausgewählter Sätze aus Rameaus „Les Boréades“, eingerichtet von Thilo Muster für die Orgel.

Stefan Madrzak wurde 1977 in Wesel geboren und ist seit 2009 Domorganist und Kantor an St. Patrokli in Soest. Er absolvierte Studien in Kirchenmusik in Aachen, im Fach Orgel in Köln bei Johannes Geffert sowie im Bereich Improvisation bei Ansgar Wallenhorst. Als Konzertorganist gastierte er bereits an bedeutenden europäischen Kirchen wie der St. Paul’s Cathedral in London, dem Berliner Dom oder der Kathedrale in Antwerpen. Im August 2025 folgt eine Konzertreise in die Vereinigten Staaten mit Stationen in San Francisco und Oakland.

Henning Netzold beim Terrassenkonzert am Café Flair in Magdeburg

Am Sonntag, dem 6. Juli 2025, findet von 14 bis 18 Uhr ein Terrassenkonzert mit Henning Netzold vor dem Café Flair am Breiten Weg 18 in Magdeburg statt. Der Eintritt ist frei.

Das Konzert wird auf der begrünten Außenfläche des Cafés ausgerichtet. Henning Netzold ist als Akustikgitarrist mit einem vielfältigen Repertoire vertreten. Seine Darbietung lebt von groovigem Spiel, individuellen Arrangements und einer charakteristischen Klangsprache. Im Zentrum stehen Coverversionen bekannter Titel, die durch eine persönliche Note geprägt sind.

„Zwölf vor 5“ im Technikmuseum Magdeburg mit Hengstmanns und Freund*innen

Im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 wird am 22.6.25 um 17 Uhr das Sommertheater „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“ des Hengstmann-Kabaretts gezeigt. Es gibt eine Vorstellung am 6.7. um 17 Uhr. Weitere Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr vom 3. bis 5., am 8., 9., 11. sowie vom 15. bis 19.7. statt. Weitere Termine sind bereits ausverkauft.

Die Produktion ist der dritte Teil eines Theaterzyklus rund um die Figur Franz Branntwein. Nach den vorherigen Inszenierungen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ endet die Reihe im Jahr 2025. Inhaltlich bewegt sich die Geschichte zwischen verschiedenen Ebenen der Realität, wobei aktuelle gesellschaftliche und politische Zustände in satirischer Weise verarbeitet werden.

Mit dabei sind unter anderem aus Mazze, Malte und weiteren wiederkehrenden Figuren der vorherigen Stücke. Franz Branntwein steht erneut im Mittelpunkt des Geschehens. In der Rolle eines grantelnden Protagonisten durchquert er alternative Realitäten, die geprägt sind von Widersprüchen und Übertreibungen einer überzeichneten Gegenwart. Ziel der Inszenierung ist es nicht, Lösungen anzubieten, sondern Denkprozesse anzustoßen, wobei das Spiel mit Absurditäten eine zentrale Rolle einnimmt.

Das Autorenteam besteht aus Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann. Der Abschluss des Branntwein-Zyklus verbindet satirisches Theater mit einem kritischen Blick auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen.

Sommerführung mit Nadja Gröschner im Klosterbergegarten Magdeburg

Am Sonntag, dem 6. Juli 2025, beginnt um 14 Uhr die Sommerausgabe der vierteiligen Führungsreihe „Die vier Jahreszeiten im Klosterbergegarten“. Treffpunkt ist der Parkeingang an der Schönebecker Straße.

Der Klosterbergegarten feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen als erster deutscher Volksgarten. Aus diesem Anlass begleitet Nadja Gröschner in jeder Jahreszeit durch die Anlage. Neben der sommerlichen Vegetation steht bei der Führung auch die historische Entwicklung im Fokus – von der einstigen Klosteranlage über die Umgestaltung zum Volkspark im Jahr 1825 bis hin zur heutigen Nutzung.

Die Veranstaltung umfasst nicht nur eine historische Einführung, sondern wird durch musikalische Elemente und ein kleines gastronomisches Angebot ergänzt. Prickelnde Getränke und herzhafte Häppchen sind Teil des Programms.

Die Führung ist nicht für Personen unter zwölf Jahren geeignet. Ermäßigungen auf den Ticketpreis sind nicht vorgesehen. Karten zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf können online über www.feuerwachemd.de oder telefonisch unter 0391-602809 bestellt werden.

Gedenkstätte Moritzplatz Magdeburg zeigt Sonderausstellung und bietet öffentliche Führung

Die Gedenkstätte Moritzplatz in der Umfassungsstraße 76 ist am Sonntag, dem 6. Juli 2025, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Um 10.30 Uhr wird eine öffentliche Führung angeboten, um 14 Uhr folgt die Eröffnung der neuen Sonderausstellung mit dem Titel „Als Jüd:innen markiert und verfolgt. Jüdische Identitäten und NS-Tatorte in Sachsen-Anhalt“.

Der Gebäudekomplex, ursprünglich 1876 als Amtsgericht Neustadt errichtet, wurde während der Zeit des Nationalsozialismus unter anderem als Strafgefängnis genutzt. Von 1958 bis 1989 diente das Gebäude dem Ministerium für Staatssicherheit der DDR als Untersuchungshaftanstalt für über 4.000 politisch Inhaftierte.

Besuchende haben die Möglichkeit, den im Zustand von 1989 erhaltenen Zellentrakt zu besichtigen. Neben der Dauerausstellung ist auch der Außenbereich mit Freigangzellen zugänglich. Der Eintritt ist frei.

Sonntagsflohmarkt auf Magdeburger Unicampus der Fakultät der Humanwissenschaften

Am Sonntag, 6.7., bieten wieder über 100 Händler auf dem Campus an der Zschokkestrasse 32 ihren Trödel und weitere Second-Hand-Artikel an. Auf dem Magdeburger Sonntagsflohmarkt der Kinderschutzorganisation Familienhaus Magdeburg treffen sich monatlich tausende Besucher zwischen 8 und 13 Uhr zum Bummeln.

Der Eintritt für Besucher ist frei. Alle Plätze für Händler sind ausgebucht.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Zum Redaktionsschluss keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "The Addams Family" des Theater Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Gegebenenfalls sind Resttickets an der Tages- oder Abendkasse erhältlich.