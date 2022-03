Diebstahl von Baustelle in Staßfurt gemeldet: Vierstelliger Schaden

Staßfurt (vs) - In der Nacht zu Donnerstag, 17. März, verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zu einer Baustelle an der Landstraße 73 nahe Staßfurt. Hier begaben sie sich zielgerichtet zum Baucontainer. In dem Container befanden sich diverse Arbeitsmaterialen, so die Polizei.

Die Containertüren waren zum Tatzeitpunkt mit zwei Vorhängeschlössern gesichert. Zudem wurde zur Sicherheit ein Bagger vor die Türen gefahren und dort abgestellt. Die unbekannten Täter gelangten trotz dessen gewaltsam ins Innere.

Entwendet wurden ein Heizspiegel, ein Planschäler, ein Elektroverteilerkasten und ein Starkstromverlängerungskabel. Es entstand ein geschätzter Schaden von Gesamtschaden mindestens 4.000 Euro.