  4. Seit drei Tagen vermisst: Wer hat Ralf J. aus Hecklingen gesehen? (Foto im Text)

Seit dem 19. September wird ein 59-Jähriger aus Hecklingen vermisst. Ralf J. kehrte an diesem Tag nicht nach Hause zurück.

Von DUR Aktualisiert: 22.09.2025, 09:20
Ein 59-jähriger Mann aus Hecklingen wird seit dem 19. September vermisst.
Hecklingen. – Seit dem 19. September 2025 wird der 59-jährige Ralf J. aus Hecklingen im Salzlandkreis vermisst, teilt die Polizei mit. Der Mann sei letztmals gegen 10 Uhr in der Hermann-Danz-Straße gesehen worden.

So wird der Vermisste beschrieben:

  • circa 1,75 Meter groß
  • trägt eine Glatze
  • dunkelgrünes Oberteil
  • graue Arbeitshose
  • schwarz-weiße Schuhe
Ralf J. aus Hecklingen wird vermisst.
(Foto: Polizei)

Hinweise zum Aufenthaltsort des vermissten Ralf J. aus Hecklingen nimmt die Polizei im Salzlandkreis unter der Telefonnummer 03471/37 90 entgegen.