Der am Sonntag in der Hecklinger Feldflur gefundene Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin nach Magdeburg gebracht. Handelt es sich um den vermissten Ralf J.?

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hecklingen unterstützten die Polizeibeamten in der Hecklinger Feldflur bei der Bergung der Leiche und der Spurensicherung, in dem sie für die Ausleuchtung des Fundortes sorgten.

Hecklingen - Die von Spaziergängern beim Gassigehen mit ihrem Hund auf einem Acker südlich der Hecklinger Ortslage am späten Sonntagnachmittag gefundene Leiche, ist geborgen und in die Gerichtsmedizin nach Magdeburg überführt worden. Sie werde dort obduziert, teilte der Pressesprecher des Polizeireviers Bernburg, Marco Kopitz, der Volksstimme auf Anfrage mit.