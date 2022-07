Ist die Musik nachts zu laut, kommt die Polizei ins Haus - auch in Staßfurt

Dreimal musste die Polizie in Staßfurt ausrücken in einer Nacht: Es hatte jemand zu laut Musik gehört.

Staßfurt - vs

Wer nicht hören kann, obwohl er laut Musik hört, muss zahlen. Das dürfte jetzt auf eine Staßfurterin zukommen, die am späten Montagabend mehrfach Besuch von der Polizei bekam.

Zunächst war der Polizeieine Ruhestörung durch zu laute Musik in der Goethestraße gemeldet worden. Beamte fuhren hin und meldeten sich bei der möglichen Musikliebhaberin und Lärm-Verursacherin. Sie gab jedoch an, dass sie keine Musik gehört hätte. Lärm war laut Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht zu vernehmen.

Etwas später lief erneut eine Meldung über eine Ruhestörung bei der Polizei ein. Gleiche Straße, gleiche Wohnung. Die Beamten fuhren erneut zu der Wohnanschrift. Diesmal war laute Musik deutlich wahrnehmbar. Die Wohnungsinhaberin musste die Musik ausgeschalten. Sie sei nochmals über die Bestimmungen zur „nächtlichen Ruhe“ belehrt worden, so die Polizei gestern. Die Frau sei auch deutlich darauf hingewiesen worden, dass die Musikanlage eingezogen werden könne – wenn es noch mal einen Vorfall geben würde.

Es dauerte nur zwei Stunden und die Beamten mussten erneut in die Goethestraße ausrücken. Diesmal war das Gespräch mit der 41-Jährigen kürzer. Die Musikanlage wurde einzogen und in die Polizei-Außenstelle Staßfurt gebracht. Dort könne sie später wieder abgeholt werden.

In dieser Nacht blieb es von da an in der Goethestraße ruhig. Die Polizei erledigte die Verwaltungsarbeit für die Anzeige wegen Ruhestörung wurde gefertigt und gab den Fall an die Stadt Staßfurt ab. Von dort wird die Musikfreundin einen separaten Kostenbescheid erhalten.