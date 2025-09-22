weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Identität des Toten aus der Hecklinger Flur geklärt

59-Jähriger seit September vermisst Identität des Toten aus der Hecklinger Flur geklärt

Bei der Leiche, die in der Hecklinger Flur entdeckt wurde, handelt es sich um den 59-jährigen Ralf. J. Er wurde seit September vermisst.

Von DUR Aktualisiert: 16.10.2025, 11:30
Die Identität der gefundenen Leiche in Hecklingen ist geklärt.
Die Identität der gefundenen Leiche in Hecklingen ist geklärt. (Symbolfoto: dpa)

Hecklingen. – Seit dem 19. September 2025 vermisste Ralf J. aus Hecklingen ist tot. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei der am 5. Oktober gefunden Leiche um den 59-Jährigen.

Das habe ein DNA-Abgleich ergeben. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an.